Lyon : des marches exploratoires dans le quartier de la Guillotière “pour améliorer les conditions de voyage des usagers du réseau TCL”

Après le lancement d’une brigade spécialisée de terrain en février, c’est au tour du réseau TCL d’améliorer la sécurité au sein de leurs différents transports dans le 3e arrondissement de Lyon, notamment aux abords de la place Gabriel Peri ; grandement touchée par l’insécurité.

Ainsi, pour améliorer les conditions de voyage des femmes, et plus largement de l’ensemble des usagers du réseau TCL, l’une des multiples “marches exploratoires” sera inaugurée ce mardi à 19h, au niveau du quartier de la Guillotière. “Dix ambassadrices volontaires parcourront les rues qui mènent aux arrêts du C9 et du C12, aux stations de la Guillotière, de Saint-André et de Liberté sur la ligne de tramway T1, accompagnées d’experts de la mobilité et en partenariat avec les mairies des 3ème et 7ème arrondissements,” détaille le SYTRAL. Ces explorations auront lieu de jour comme de nuit.

Le président du SYTRAL et de la Métropole de Lyon Bruno Bernard sera présent à l’occasion de cette première marche explorative. Ce dernier souhaite “donner une nouvelle dimension à ce dispositif innovant afin d’accompagner la Ville et la Métropole dans leurs actions pour renforcer la sécurité et la mixité de la place Gabriel Péri. Il ne s’agit plus d’explorer seulement une ligne mais tous les transports et l’espace public du quartier de la Guillotière.”

A l’occasion de la journée internationale de la lutte des droits des femmes, “les ambassadrices se sont aussi mobilisées en allant à la rencontre des usagers pour leur remettre un guide pratique élaboré par le SYTRAL, qui donne les clés à toutes et tous face au harcèlement sexiste,” explique l’autorité organisatrice des transports urbains.