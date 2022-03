“L’allotissement, oui, mais avec des points de vigilance” : les socialistes de la Métropole de Lyon soutiennent le projet avec quelques réserves

Alors que le projet du SYTRAL est présenté ce jeudi après-midi au Conseil d’administration l’AOMTL, les élus socialistes voteront favorablement la délibération sur l’allotissement, mais préconisent de nouvelles mesures. Les insoumis et les communistes avaient déjà exprimé leur net désaccord face à ce projet.

“L’allotissement oui, avec une vigilance concernant les travailleurs, avec une vigilance pour un service public efficient et de qualité, et avec une vigilance pour une vraie finalité politique,” déclarent les socialistes. Pour que le projet de l’allotissement soit mené à bien, ces derniers souhaitent “traiter les sujets d’augmentation des salaires et des conditions de travail, afin de permettre aux agents de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.” Il est aussi question de redonner de l’attractivité aux métiers des transports en commun.

Le parti politique souhaite également que l’allotissement et les économies espérées ne se fassent pas au détriment de la qualité du service public, mais au contraire de les diriger vers de nouveaux investissements. Enfin, les changements de délégations de service public devront avoir comme objectif le développement des compétences et savoir-faire en interne, afin de “tendre vers la possibilité d’une gestion publique de tout ou d’une partie des transports en commun du réseau lyonnais.”

Il n’y a donc pas d’opposition de principe entre les socialistes et les écologistes de la Métropole de Lyon, mais bien une “obligation de résultats.”