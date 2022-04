Bruno Bernard en appelle à Laurent Wauquiez pour un abonnement TCL/TER

Lors du comité syndical qui s'est déroulé ce jeudi, les élus de SYTRAL Mobilités ont adressé un vœu à la Région Auvergne-Rhône-Alpes portant sur la tarification et le développement du réseau ferroviaire. L'idée de Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités, étant d'arriver à une intégration tarifaire TCL/TER.

"Dans le contexte d’augmentation très forte du prix des carburants que nous connaissons, le développement de l’offre ferroviaire et l’intégration tarifaire TCL/TER ne peuvent plus attendre. Ce vœu exprime notre forte préoccupation et notre souhait que la Région Auvergne Rhône-Alpes se mobilise à nos côtés pour répondre aux enjeux de mobilité de tous les habitants de l’aire métropolitaine lyonnaise", a déclaré déclare Bruno Bernard, tendant ainsi la main à Laurent Wauquiez, le président LR de la Région.

Concrètement, cela permettra de donner la possibilité à l’usager de voyager sur le réseau TER et les réseaux de SYTRAL Mobilités avec un seul titre de transport et à moindre coût.

"Le maintien d’une double tarification (une pour le réseau TER et une autre pour le réseau TCL) au sein du même établissement public qu’est SYTRAL Mobilités est difficilement compréhensible pour les habitants des territoires lyonnais. Nous souhaitons également accélérer la construction du futur réseau de RER de l’aire métropolitaine pour qu’une offre cadencée à 15min se développe rapidement partout où c’est possible", a de son côté expliqué Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de SYTRAL Mobilités.

"Une préoccupation particulière sera apportée au réseau de tram train de l’ouest lyonnais (TTOL) figurant entièrement sur le périmètre de l’établissement public. SYTRAL Mobilités serait prêt à assumer les investissements nécessaires pour provoquer le choc d’offre nécessaire et attendu sur ces lignes", précise encore le communiqué.