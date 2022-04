Thomas Rudigoz : "Satisfait du résultat d'Emmanuel Macron mais pas du tout à fanfaronner"

Dimanche soir, Emmanuel Macron s'est qualifié pour le second tour de la présidentielle 2022. Le président sortant est arrivé en tête en France, dans le Rhône et à Lyon. Thomas Rudigoz se dit "satisfait mais pas du tout à fanfaronner. On a vu des résultats complexes avec des votes très importants pour l'extrême-droite et la gauche radicale. Le pays est très fragmenté".

Le député LREM du Rhône n'exclut pas une victoire de Marine Le Pen : "Rien n'est impossible. Elle a amélioré son score par rapport à 2017, elle a une réserve de voix avec Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan". "Il faut rester concentré, aller sur le terrain", annonce-t-il.

Thomas Rudigoz critique également le travail des élus verts de Lyon : "L'absence de campagne faite par Grégory Doucet et ses équipes. Je ne les ai quasiment jamais vus. Quand on ne va pas chercher les voix, on peut se retrouver avec des résultats aussi calamiteux pour le candidat écologiste".

L'ancien maire du 5e arrondissement de Lyon promet une gouvernance plus ouverte d'Emmanuel Macron en cas de second mandat. "Pour les grandes réformes, il lancera de larges concertations, de grands débats citoyens. (...) Il a la volonté d'associer le plus largement possible pour les grandes réformes qu'il veut mener".

00:00 Résultats d'Emmanuel Macron

01:28 Chances de Marine Le Pen de gagner

02:13 Que veut faire Emmanuel Macron ?

03:18 Campagne à droite

05:16 Score de Yannick Jadot à Lyon

06:37 1ère circonscription du Rhône

08:46 Nouvelle gouvernance ?