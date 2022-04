Baisse de subventions à la culture : "la Région n'est pas à la hauteur des enjeux", selon la Métropole de Lyon

"Après son retrait de certains projets structurants pour le territoire, tels que les travaux des gares Perrache et gare Part-Dieu, après son désengagement de la compétition des Worldskills, la décision de baisse drastique de financement des formations, et après son mépris affiché pour les sujets environnementaux, la Région Auvergne-Rhône-Alpes fait le choix d’abandonner les acteurs culturels de l’agglomération lyonnaise", dénonce la collectivité gérée par Bruno Bernard.



Car la Région Auvergne-Rhône-Alpes va réduire drastiquement les subventions accordées à la Biennale d’Art Contemporain, au TNP Villeurbanne, à la Villa Gillet, ou encore au Festival Lumière.

"Cette annonce arrive au moment-même où toutes les collectivités devraient réaffirmer leur soutien à la pluralité et à l’excellence des expressions culturelles existantes sur le territoire, et travailler à renforcer l’accès à la culture pour toutes et tous", peut-on lire dans un communiqué.



Pour Cédric Van Styvendael, Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge de la culture, cette décision "met en danger l’équilibre d’acteurs déjà fragilisés par la crise COVID et ne leur permet pas d’anticiper les baisses auxquelles ils devront faire face cette année. Cela est d’autant plus incompréhensible qu’elle diminue les financements de structures qui ont su allier travail de proximité et renommée nationale, voire internationale."

"Dans la période actuelle, nous devrions toutes et tous être mobilisés pour soutenir ce secteur qui crée des liens, construit des imaginaires et permet de s’ouvrir à l’autre. La Région n’est clairement pas à la hauteur des enjeux auxquels nous devons faire face aujourd’hui", a de son côté commenté Bruno Bernard, le président de la Métropole.