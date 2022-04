Rugby : le LOU surclasse Brive et garde les phases finales en ligne de mire

Le LOU était en déplacement à Brive ce samedi pour le compte de la 23e journée du Top 14. Et les hommes de Pierre Mignoni se sont montrés à la hauteur de leur statut de favori en s’imposant x à x face au 12 du classement.

Pourtant, les choses avaient mal démarré puisqu’à la 12e minute, les Corréziens marquent le premier essai après une séance de pick and go en bonne et due forme. Enzo Hervé transforme les points de Tevita Ratuva : 7-0.

Les Gones et Léo Berdeu répondent quelques secondes plus tard en inscrivant trois points de pénalité. Même chose pour Hervé qui ramène le score à 10-3 à la 18e minute. Un Léo Berdeu très adroit enchainera ensuite quatre pénalités transformées pour donner une avance de 5 points aux Lyonnais à la mi-temps : 10-15.

Au retour des vestiaires, le LOU sort les crocs et Jordan Taufua marque le premier essai rhodanien du match. Berdeu le transforme : 10-22 à la 44e minute. Le match sera ensuite très calme jusqu’à la 68e minute et le deuxième essai transformé de Brive (17-25).

Un drop de Léo Berdeu à la 76e minute mettra le LOU définitivement à l’abri, d'autant plus qu'il inscrira une nouvelle pénalité en toute fin de rencontre. Le buteur est l'homme du match, score final : 17-31.

Avec cette victoire, les Lyonnais entrent provisoirement dans le top 6 synonyme de qualification pour les phases finales, en attendant le match de Toulouse ce samedi soir.