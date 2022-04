Bruno Bernard (Métropole de Lyon) : "Soulagé de la défaite de l’extrême droite"

"Soulagé de la défaite de l’extrême droite. Merci aux électeurs et électrices qui, comme moi, sont opposés aux politiques de casse sociale et de déni climatique menées depuis 5 ans, et qui ont utilisé le bulletin Macron pour faire barrage à Le Pen", a sobrement réagi l'élu écologiste sur Twitter. Présent au match de Ligue des Champions de l'OL féminin au Groupama Stadium, il est ensuite venu en préfecture pour davantage s'épancher sur le résultat de cette présidentielle.