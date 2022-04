Vénissieux : une voiture percute un arbre et fait deux blessés graves

Le conducteur, âgé de 23 ans, et son passager, ont subi un choc très violent et sont gravement blessés selon Le Progrès. Les deux individus ont dû être désincarcérés par les pompiers. Les premières constatations révèlent que le conducteur de la Citroën C3, qui circulait avenue Marius-Berliet, a voulu éviter un véhicule et a perdu le contrôle de sa voiture. En se déportant vers la gauche, il a percuté un arbre.

Les deux blessés ont été pris en charge par le SAMU et transportés en urgence absolue à l’hôpital Edouard Herriot.