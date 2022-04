Fitch confirme la note "AA" de la Métropole de Lyon

Ce mardi matin, elle a annoncé dans un communiqué que l'agence de notation Fitch Ratings venait de confirmer cette note, la plus haute possible pour une collectivité.

"À travers l’obtention de cette notation, la Métropole de Lyon est saluée pour la qualité de sa bonne gestion et les recettes dynamiques dont elle bénéficie dans un contexte de crise économique et sanitaire sans précédent", précise-t-elle, indiquant que la capacité de désendettement de la Métropole s'était améliorée l'an dernier.

"Les politiques volontaristes en faveur de l’insertion des personnes dans l’emploi, ainsi que la reprise économique, permettent de contenir les dépenses de revenu de solidarité active (RSA), en baisse en 2021 et au début de 2022" et "les dépenses de fonctionnement évoluent en ligne avec les recettes et l’investissement dans les politiques publiques structurantes pour l’autonomie et la solidarité du territoire est soutenu", conclut la Métropole de Lyon.

Pour Bruno Bernard, président écologiste de l'ex-Grand Lyon, "ces résultats démontrent que notre métropole, dans un contexte économique et géopolitique incertain, parvient à développer un programme d’investissement ambitieux tout en préservant les marges de manœuvre et la santé financière de la collectivité, pour répondre aux besoins des habitantes et habitants du territoire".

Il promet enfin que cette note "AA" lui permettra de développer "une nouvelle stratégie de financement plus vertueuse de ses investissements, afin de répondre à l’urgence écologique. (La Métropole de Lyon) se dotera ainsi d’un nouveau cadre juridique pour de prochaines émissions obligataires vertes, sociales et durables pour soutenir notamment ses projets de mobilités actives, de rénovation thermique des bâtiments, de construction de logements abordables et de préservation de la biodiversité".