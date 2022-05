Lyon : le réseau des TCL ne fonctionnera pas ce dimanche

Fête du travail oblige, c’est la seule journée de l’année où le réseau des TCL, bus, métro, tramways et funiculaires compris, est complètement à l’arrêt. Il n’y aura plus qu’à se mettre à la marche à pied ou utiliser les vélos ou même la voiture.

Cependant, l’opposition reste contre l’arrêt de toutes les lignes, de plus, la veille du retour en classe. Dans un courrier signé par Philippe Cochet et adressé au président du Sytral Bruno Bernard, le groupe "Rassemblement de la droite, du centre et de la société civile" regrette l'absence totale de transports en commun le dimanche 1er mai : "Une situation qui nous étonne et nous surprend de la part d'une majorité qui n'a de cesse de recommander l'utilisation des transports en commun et de vanter les bienfaits du service public."

Mais cette journée va également servir à réaliser des travaux d’entretien : maintenances des voies, revoir la signalisation ou encore l’électricité des lignes.

Dès le lundi matin, l’ensemble des lignes du réseau TCL reprendra normalement.