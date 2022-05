Grégory Doucet, premier maire de Lyon à participer à la Cérémonie des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions

Le maire de Lyon assistait à la Cérémonie des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions sur la place Antonin-Poncet. Ce qu’aucun de ses prédécesseurs n’avait fait avant lui.

"Et si les mentalités ont évolué en Europe, si on a pu philosopher, s’indigner, finalement légiférer, si notre pays peut être fier, aujourd’hui, d’avoir laissé derrière lui un mode d’exploitation aussi abject … c’est que partout où on souffrait de l’absence de liberté, de dignité et de droit, les esclaves ont résisté. L’esclavage est désormais reconnu, par la France et par l’Europe, pour ce qu’il est : un crime contre l’humanité. Ainsi, nous commémorons en ce jour onze millions de victimes du système abominable de la traite négrière. Mais nous ne nous souvenons pas seulement des souffrances et des humiliations endurées. Nous célébrons aussi le souvenir d’une libération gagnée contre les intérêts égoïstes de ce temps. Et qui a été le prélude à un autre combat. Celui pour l’égalité, sans laquelle la liberté reste toujours incomplète", réagit l’édile écologiste sur les réseaux sociaux.