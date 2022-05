Loïc Terrenes (Ensemble!) : "Je me reconnais dans la volonté d'avoir de nouveaux profils pour porter le quinquennat"

Investi par le parti présidentiel dans la 2e circonscription du Rhône, Loïc Terrenes arrive sur un territoire qui vote plutôt à gauche. "Je ne considère pas qu'elle n'est pas gagnable. On va se battre pour faire connaître notre projet et mon parcours. Je serai sur le terrain chaque jour", promet le jeune candidat.

A 25 ans, il fut le collaborateur de David Kimelfeld à la Métropole de Lyon et celui d'Olivier Véran au ministère de la Santé. Un profil de jeune techno, idéal pour la Macronie ? "Je me reconnais dans la volonté de renouvellement et d'avoir de nouveaux profils pour porter le nouveau quinquennat", assure Loïc Terrenes.

Cette semaine, la grande interrogation, c'est l'identité du futur pensionnaire de Matignon. "J'espère que ce sera une Première ministre. Quelqu'un qui est attaché à la question sociale et climatique et qui arrivera à incarner ce que le Président avait dit lors du discours de Marseille sur l'urgence climatique et le besoin de planifier nos ambitions", analyse-t-il.

Si Loïc Terrenes venait à être élu pour succéder à Hubert Julien-Laferrière (GE), il porterait "une proposition de loi sur les stages en entreprise parce que c'est un pilier de la politique d'insertion. Aujourd'hui, il y a trop d'injustice sur la rémunération et sur la possibilité de faire un stage".

Outre les Pentes et la Croix-Rousse, la 2e circo comprend également le 9e et la Duchère. Le quartier connaît des fusillades liées au trafic de drogue. "Je suis inquiet, comme tous les Lyonnais", reconnaît Loïc Terrenes. "La politique de rénovation urbaine portée par Gérard Collomb est encore en cours. C'est toujours compliqué et on n'en voit pas les effets immédiatement. (...) Mais on a un gouvernement qui a décidé d'avoir 300 effectifs de police en plus sur 3 ans", poursuit-il.

La légalisation du cannabis peut-elle être une solution ? "Je serai en soutien si un député porte la légalisation du cannabis à l'Assemblée", conclut le candidat.

00:00 Choix de la 2e circo

01:02 Gérard Collomb

01:35 Parcours/profil

02:37 Manuel Valls/Zineb El Araoui

03:10 Choix du Premier ministre

04:00 Taha Bouhafs

04:30 Climat

05:24 Stages en entreprise

07:09 Métiers de demain

07:54 Ambitions locales ou nationales ?

08:27 Duchère

10:30 Légalisation du cannabis

11:21 Piétonnisation