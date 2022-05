Vers une grève massive des agents de la Ville de Lyon la semaine prochaine ?

Voici le titre du communiqué publié par le CGT Ville de Lyon ce lundi. Le syndicat du personnel municipal a déposé un préavis de grève pour le mardi 7 juin prochain "pour tous les agents de la Ville et du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)".

"Perte de sens au travail, pressions de plus en plus importantes de la part des élus, notre employeur, des salaires bloqués et des conditions d'existence de plus en plus difficiles...", la CGT compte dire "stop à la casse des agents qui assurent le service public au quotidien pour les Lyonnais".

Les grévistes vont revendiquer "la prise en compte de l'avis des agents" pour l'organisation du travail, des négociations salariales, une prime de 1000 euros pour contrer l'inflation, de nouveaux recrutements et une prime de revalorisation pour les agents du CCAS et les professionnels de l'éducation.

Durant la journée de grève, le syndicat compte ouvrir "un bureau d'embauche" à 14h place de la Comédie, dans le 1er arrondissement de Lyon. L'objectif est de dénoncer un manque de volonté de la Ville de Lyon tout en permettant aux personnes sans emploi de trouver du travail.

On ne sait pas encore si le mouvement sera massivement suivi. D'autres syndicats pourraient rejoindre l'appel.