Coupes des subventions : les acteurs du monde de la culture manifestent ce mardi devant l'Hôtel de Région à Lyon

Ce mardi, une manifestation est prévue devant l'Hôtel de Région dans le quartier de la Confluence à Lyon. Les acteurs de la culture prévoient de se retrouver pour dénoncer la décision de Laurent Wauquiez de sucrer près de 4 millions d'euros de subventions à des institutions essentiellement grenobloises et lyonnaises comme l'Opéra, la Villa Gillet, les Subsistances ou encore la Biennale d'art contemporain. Une délégation demandera à être reçue.

Les élus écologistes de la Région entendent participer à la manifestation. Par la voix de leur co-présidente de groupe Fabienne Grébert, ils avaient dénoncé "un jeu de massacre" où "les arts vivants et l'art contemporain sont particulièrement touchés".

La Région Auvergne-Rhône-Alpes avait voté la constitution d'un fonds de secours doté de 500 000 euros à destination des festivals qui connaitraient des difficultés pour franchir le cap de la crise. En complément de ce fonds d'urgence, la collectivité proposera à l’automne un nouveau dispositif d’appel à projets destiné au financement d’investissements pour les acteurs culturels.

De son côté, l’adjointe au maire chargée de la Culture, Nathalie Perrin-Gilbert, avait annoncé lancer une action auprès de Pascal Mailhos, préfet du Rhône et de Région. Et ce dans le but que "soit examinée la légalité des baisses de subvention 2022 de la région AURA au secteur culturel, des baisses votées en commission permanente sans vote préalable d'une délibération-cadre en séance publique".