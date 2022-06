Reprise de l'OL : trois offres américaines toujours en lice, Jean-Michel Aulas restera président

Selon RMC Sport, il reste trois offres, toutes américaines, sur les cinq qui ont été reçues pour le rachat de 40% du capital de l'OL, après le départ de IDG Capital et de Pathé.

Parmi ces offres, celle d'un fonds de pension américain proche du milieu du basket et de la NBA serait bien placée. La présence de Tony Parker au sein du capital d'OL Groupe serait forcément un atout, et l'hypothèse de voir succéder TP à Jean-Michel Aulas à la tête du club se renforcerait un peu plus.

Mais toujours selon RMC Sports, deux autres offres sont sur la table du président lyonnais. Celle de John Textor, déjà évoquée par le passé. L'homme d'affaires américain, qui a déjà investi dans le football via les clubs de Botafogo, Molenbeek et Crystal Palace, a déjà visité les installations lyonnaises. Ce dernier serait aussi en concurrence avec Foster Gillett, homme d'affaires qui lorgnait déjà sur le club britannique de Derby County. Gillett n'est pas un inconnu dans le monde du ballon rond, puisqu'il a été directeur de Liverpool lorsque son père en était le propriétaire, pendant trois ans, jusqu'en 2010. Selon l'Equipe, son offre de 600 millions d'euros serait même la plus crédible. A cela, s'ajouterait une enveloppe de 100 millions d'euros destinée à préparer la saison prochaine.

Quoiqu'il arrive, la transition se fera en douceur. Jean-Michel Aulas sera amené à rester président de l'OL entre quatre et sept ans. Pour rappel, JMA détient 27,72% d'OL Groupe, via Holnest. En cas de rachat par un seul actionnaire, Jean-Michel Aulas ne serait plus l'actionnaire majoritaire du club qu'il avait repris en 1987 en deuxième division et qu'il a hissé au plus haut niveau européen.