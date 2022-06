Emmanuelle Haziza (Ensemble!) : "Nous avons l'extrême-gauche aux portes de Villeurbanne, c'est un danger"

Qualifiée pour le second tour des élections législatives dans la 6e circonscription du Rhône, Emmanuelle Haziza, ancienne conseillère municipale villeurbanne de droite, porte les couleurs de la majorité présidentielle. "Je ne crois pas qu'on choisisse un candidat en fonction de sa couleur politique et en fonction de la couleur supposée de la ville. C'est vrai que Villeurbanne est historiquement à gauche. Mais je pense que différents courants s'expriment", évoque-t-elle.

Si l'ancien député Bruno Bonnell n'était que rarement présent en circonscription, Emmanuelle Haziza entend appliquer une autre vision en cas de victoire au second tour : "Je vais être une députée au service des Villeurbannais. C'est mon ADN. Si sur un projet de loi, la population est en désaccord, j'exprimerais cette dissidence au sein des groupes parlementaires. (...) Malgré les nombreuses défaites essuyées à Villeurbanne, je suis toujours là, à me battre pour les Villeurbannais".

Pour ce second tour, elle sera opposée à Gabriel Amard (NUPES), arrivé largement en tête malgré son profil clivant, dû à son parachutage et au fait qu'il soit le gendre de Jean-Luc Mélenchon. "Avec 26,9%, je fais plus qu'Emmanuel Macron à la présidentielle, se rassure Emmanuelle Haziza. Gabriel Amard ne fait pas un score si extraordinaire que ça dans une ville historiquement classée à gauche".

"Nous avons l'extrême-gauche aux portes de Villeurbanne, c'est un danger. A Villeurbanne on n'oppose pas, on rassemble. Charles Hernu doit se retourner dans sa tombe", conclut-elle.

00:00 Parcours à droite

02:33 Loyale à Emmanuel Macron ou à Edouard Philippe ?

03:28 Bilan de Bruno Bonnell

04:42 Gabriel Amard

06:48 Front républicain

10:02 Mélenchon 1er ministre ?