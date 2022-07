Bison Futé : un week-end rouge et noir pour le début des vacances d'été

Bison Futé a classé la journée de vendredi rouge dans la région dans le sens des départs, et orange dans le sens des retours. Il sera fortement conseillé d'éviter l'A7 entre Lyon et Orange entre midi et minuit, et plus particulièrement entre 16h et 21h.

Samedi, ce sera pire, avec un drapeau noir hissé par Bison Futé en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. Les premiers ralentissements dans la Vallée du Rhône sont annoncés dès 7h samedi matin entre Lyon et Orange, et jusqu'à 21h. Les plus fortes perturbations devraient intervenir entre 10h et 19h.

Dans le sens des retours, la journée sera classée orange, avec du monde sur l'A7 entre 10h et 18h.

Enfin, la circulation restera difficile dimanche dans le sens des départs. Selon Bison Futé, l'autoroute au sud de Lyon sera fréquentée entre 10h et 21h et saturée de 15h à 19h.