Corps repêché dans la Saône : le jeune de 22 ans victime d'une chute accidentelle

Un appel à témoins avait été lancé après la découverte du corps de la victime dans le quartier de la Confluence le 6 mai dernier. Les premiers éléments avaient rapidement permis aux policiers d'établir que le jeune homme avait passé la soirée dans le bar-péniche Loupika avec deux amies. Mais les circonstances de la noyade restaient à préciser.

Après les auditions des témoins et l'analyse des images de vidéo-surveillance, la piste accidentelle a donc été retenue. Selon le Progrès, le jeune de 22 ans aurait perdu l'équilibre et serait tombé dans la Saône alors qu'il s'était arrêté pour uriner. Les analyses toxicologiques ont montré que la victime avait consommé de l'alcool et des stupéfiants.