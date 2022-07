Le Rhône en vigilance orange canicule : Lyon va se rapprocher des 40°C !

Le Rhône échappe de peu à cette sentence mais il écope tout de même d’une vigilance orange en vue des très fortes chaleurs de ce début de semaine à venir.

En effet, les prévisions météorologiques annoncent des percées à plus de 36°C à Lyon ce lundi, et même 37°C mardi.

Le mercure restera largement au-dessus des 30°C les après-midis de la semaine dans le département et la Métropole de Lyon. Avec un espoir de pluie et orages le week-end prochain pour mettre fin à la canicule.

Le préfet du Rhône encourage la population à "adopter les bons réflexes avec des gestes simples pour (se) protéger ainsi que (ses) proches des fortes chaleurs".

Les gestes à adopter face à la canicule cette semaine à Lyon :

• Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif ;

• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour ;

• Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11-21 heures en cas de canicule) ;

• Préférez les activités sans efforts aux heures les plus chaudes ;

• Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s'il fait plus frais) ;

• Si votre logement ne peut pas rester frais, passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée, salle rafraîchie…) ;

• Ne buvez pas d’alcool ;

• Mangez en quantité suffisante des plats légers et riches en eaux (fruits et légumes) ;

• Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches, surtout les plus fragiles ;

• Ne laissez jamais un enfant ou un animal seuls dans une voiture ;