Viser les phases finales de championnat : Le LOU Rugby sait où il va cette saison

Après cinq semaines de break, les Rouge et Noir retrouvent le terrain pour le début de la préparation estivale et la reprise sportive. La grande nouveauté, et pas des moindres, est naturellement la prise de fonctions de Xavier Garbajosa qui succède à Pierre Mignoni, de retour à Toulon. "J’arrive avec beaucoup d’excitation, il me tardait vraiment que ça commence. J’ai découvert un groupe frais et enthousiaste. Les joueurs avaient besoin de se vider la tête et ils sont contents de revenir", confie le nouvel entraineur. "L’opportunité de rejoindre le club s’est vite transformée en objectif pour une raison : le jeu pratiqué par l’équipe me parle énormément, cette identité lyonnaise me correspond. On va travailler pour l’ancrer encore plus et créer une vraie culture", poursuit-il.

Et lorsque l’on parle d’objectifs pour la prochaine saison, Yann Roubert, le président du LOU Rugby, et Xavier Garbajosa, sont très clairement sur la même longueur d’ondes. "L’objectif aujourd’hui c’est d’accéder aux phases finales de TOP 14", affirme Yann Roubert. "Il n’y a pas de pression, uniquement l’envie de bien faire et de continuer à prendre ce qui a été bon et bien fait pour y amener une vraie plus-value", précise Xavier Garbajosa.

Côté Coupe d’Europe, les Lyonnais savourent encore leur titre en Challenge Cup mais se projettent maintenant en Champions Cup. "La saison dernière montre que le LOU Rugby d’aujourd’hui peut regagner des titres. Il va falloir trouver de la constance, on a vu qu’on pouvait déplacer des montagnes et battre n’importe qui donc on attaque le championnat avec beaucoup d’appétit et d’humilité", confie Yann Roubert.

Les Rhodaniens vont tout de même devoir se confronter à de tous nouveaux adversaires. "Il y a un match retour contre les Saracens qu’on redoute et une nouveauté avec les Bulls qui donne l’occasion d’aller en Afrique du Sud et de recevoir parmi les meilleurs joueurs du monde. On va se frotter à ce qui se fait le mieux, on va y aller avec beaucoup d’appétit", assure-t-il. "Affronter les Saracens et les Bulls c’est une chance, j’insiste vraiment", confirme Xavier Garbajosa.

Seule ombre au tableau, Lima Sopoaga est contraint de subir une opération ce mardi et sera écarté un temps du terrain.

Le LOU Rugby se retrouvera face à Montpellier le 19 août à Bastia pour un match de préparation.

A.B.