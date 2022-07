Canicule : le Rhône reste en vigilance orange

Après avoir balayé la partie Ouest de l'Hexagone, la vague de chaleur a désormais atteint le quart sud-est. Placé en vigilance orange dimanche soir, le département du Rhône reste concerné par l'alerte orange émise par Météo France.

Jusqu'à 36,5 degrés ont été atteints à Lyon ce vendredi après-midi. La nuit prochaine verra des températures comprises entre 16 et 23 degrés. "On note un repli des températures maximales pour samedi, ce qui devrait permettre de repasser en vigilance verte sur la Loire et l'Ain, et de redescendre au niveau jaune sur le Rhône", précise Météo-France dans son communiqué.