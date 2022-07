Près de Lyon : les policiers de la BAC sauvent in-extrémis une femme suicidaire à Vénissieux

Ce jeudi 21 juillet, au matin, des policiers de la brigade anticriminalité de Vénissieux ont été envoyés dans un immeuble où une intervention délicate se préparait.

Une femme, "à la santé psychique fragile" d’après Alliance, devait être expulsée d'un logement au 5e étage, qu'elle occupait sans droit. Pour cette opération, deux gradés ont accompagné les agents pour s’assurer que tout se déroulerait sans incident.

"Gilets lourds enfilés, boucliers balistiques sortis, sac à dos "effrac" et vérin hydraulique préparés", la colonne de la police s’est dirigée vers l’appartement de dame. Après le refus de la squatteuse d’ouvrir la porte, cette dernière a été enfoncée par les agents.

"Les policiers sont entrés dans le logement, conscients que leur meilleure arme serait la rapidité d'exécution afin de préserver la santé de son occupante", détaille Alliance, qui explique ensuite le terrifiant choix de la dame : "malheureusement, le temps pour les policiers de parvenir jusqu'à elle, cette dernière avait déjà ouvert sa fenêtre, et s'était assise sur le rebord, prête à sauter dans le vide. Elle criait aux équipages restés en bas de partir, hurlant qu’elle compter sauter. La femme, visiblement dans un état second et désespérée, s’est ensuite élancée dans le vide, sans que personne n'ait le temps de réagir".

"Son corps avait passé le rebord, […] plus rien ne la séparait de la mort certaine qui l'attendait 20m plus bas... Mais soudain, une main a surgi. Un avant-bras puissant et déterminé qui a saisi de justesse par le poignet la femme, la raccrochant à la vie" poursuit Alliance. L’occupante a finalement été sauvée d’elle-même.

Le syndicat salue "le courage exemplaire et héroïque de tous les policiers présents dans le logement". Des félicitations devraient être formulées par les autorités, notamment au sein de la DDSP du Rhône.