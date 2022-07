Après sa lésion du cartilage subie avec l’équipe de France pendant la tournée au Japon en juillet, le pilier droit Demba Bamba va être écarté du terrain pendant au moins six mois. Le joueur l’a annoncé sur ses réseaux sociaux. "L’opération s’est déroulée comme il faut, je vais profiter de cette période pour récupérer et revenir plus fort, avec la dalle", rassure-t-il.

Coup dur pour le LOU Rugby qui devrait engager un joker médical pour le remplacer.