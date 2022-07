Grégory Doucet sur Gérald Darmanin : "Il est impératif que cette fois, ses engagements soient suivis d'effet"

Le maire de Lyon a ainsi répondu sur les réseaux sociaux à Gérald Darmanin, à défaut de lui avoir dit en personne puisqu’il boycottait le déplacement du ministre de l’Intérieur à Lyon ce samedi.

Et l'heure était à l'apaisement.

"(Gérald Darmanin) a fait de nouvelles promesses pour la Guillotière. Il est impératif que cette fois, ses engagements soient suivis d'effet, notamment sur les effectifs. J'agirai toujours dans l'intérêt des Lyonnais. Nous continuons comme depuis deux ans notre action sur la place aux côtés des forces de police et en accompagnant les publics en difficulté. Déterminé, j'étais encore (vendredi) sur le terrain à la rencontre des habitants et des commerçants", a ainsi réagi Grégory Doucet.

Après sa rencontre avec des habitants et des commerçants de la Guillotière à la préfecture du Rhône, Gérald Darmanin avait regretté l’absence de Grégory Doucet et lui proposait de se voir en septembre, lorsqu’il reviendrait à Lyon. Le membre du gouvernement estimait également que la Ville de Lyon pouvait agir pour le quartier en proie à l’insécurité en installant davantage de caméras, en embauchant plus de policiers municipaux, en prenant un arrêté anti-rassemblement place Gabriel-Péri ou encore en s’attaquant au Clip.

Autant d'idées lancées qui n'ont visiblement pas convaincu chez les écologistes. L'invitation à se rencontrer à la rentrée n'a pas non plus encore trouvé d'écho du côté de l'Hôtel de Ville.