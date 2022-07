Gérald Darmanin tacle Grégory Doucet sur la Guillotière : les élus écologistes de Lyon à la rescousse

Face aux journalistes à la préfecture du Rhône, il l’a enjoint à prendre un arrêté anti-rassemblement place Gabriel-Péri et à développer la vidéoprotection de la Guillotière. Il concluait en l’invitant à le rejoindre en septembre lorsque le ministre de l’Intérieur reviendra à Lyon pour revoir les habitants et commerçants du quartier en proie à l’insécurité.

Une attaque en règle qui a provoqué la colère des élus écologistes lyonnais. Sur les réseaux sociaux, ils se sont déchaînés contre Gérald Darmanin. Pas touche au maire !

"Monsieur le ministre vient nous expliquer qu'il faut installer des caméras là où il y en a déjà. Au lieu de venir faire la leçon aux élus locaux, il devrait commencer par les écouter et surtout les respecter un minimum avant de venir faire son show", a indiqué le sénateur du Rhône Thomas Dossus.

"Sur les annonces que nous avons eues de monsieur Darmanin depuis deux ans, il n'y a pas de résultat", a expliqué à BFM-TV Marie-Charlotte Garin, députée de la circonscription de la Guillotière, évoquant les promesses de renforts de police.

Valentin Lungenstrass, adjoint au maire chargé des Mobilités, "regrette que Gérald Darmanin vienne à Lyon pour un énième coup de com, sans même aller auprès des habitants à la Guillotière. Le Maire de Lyon y était encore (vendredi) et y passe régulièrement. Que craignez-vous ? Stop à la com : poursuivons le travail constructif pour les habitants !"

La maire du 7e arrondissement, Fanny Dubot, a tiqué sur le fait que Gérald Darmanin reprochait à Grégory Doucet de ne pas être venu au chevet des policiers blessés lors du lynchage de la semaine dernière : "Le Maire de Lyon Grégory Doucet soutient les policiers municipaux comme nationaux. Il est sur le terrain à leurs côtés comme (vendredi) place Gabriel Péri. Pas seulement devant des micros ou à la Préfecture".

L’adjoint LFI chargé de la Promotion des Services publics, Laurent Bosetti, a estimé que "sous le regard de 31 caméras de vidéosurveillance à la Guillotiere, le ministre Gérald Darmanin en demande encore. Notre quartier mérite mieux que des opérations de communication".

Enfin, Olivier Berzane, maire du 8e arrondissement, demandait à Gérald Darmanin d’arrêter de se "dédouaner sur les collectivités, il y a déjà des caméras à la Guillotière comme dans de nombreux quartiers de Lyon. Il nous faut plus de policiers qui répondent au 17 et interviennent quand les gens les appellent. Merci à la police nationale du Rhône pour son travail".