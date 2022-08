Villeurbanne : le passage aux 30km/h finalement prévu pour mi-2023

Initialement prévue pour la fin de l’année 2022, la mesure a pris du retard. Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, estime que le passage à 30km/h pourrait être effectif mi-2023 dans les rues de la deuxième ville la plus peuplée de la Métropole de Lyon. Cette information n’était pas un secret. En effet, le maire s’était déjà exprimé plusieurs fois à ce sujet et l’ayant même inscrit au plan de transition écologique de la ville.

La cause du retard de cette décision, selon nos confrères de Lyon Capitale, serait un manque de financement pour mettre en œuvre cette transformation. Cédric Van Styvendael souhaite prendre le temps afin d’aménager la ville et engager le personnel nécessaire afin de contrôler cette nouvelle vitesse. D’ici la fin de l’année, le maire sera prêt à annoncer aux Villeurbannais la date exacte de ce changement. Ce dispositif a aussi pour but de réduire la présence de la voiture dans les rues de la commune.