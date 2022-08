Le département du Rhône est placé en alerte orange canicule

Cinq départements du sud de la France étaient déjà placés en vigilance orange canicule. Vingt-deux nouveaux département sont ce mardi en alerte : il s'agit de la Haute-Garonne, du Tarn, du Tarn et Garonne, du Lot et Garonne, du Lot, de la Corrèze, du Puy-de-Dôme, de la Loire, du Rhône, de la Haute-Loire, de l'Isère, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Ain, de la Saône et Loire, de la Côte d’Or, du Jura, du Doubs, du Territoire de Belfort, de la Haute-Saône, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

La vigilance est valable jusqu'à ce mercredi, 16 heures. Météo France indique que le pic de chaleur attendu est mercredi et sera encore présent jeudi en se décalant vers l’est. Entre mercredi et jeudi les maximales seront souvent supérieures ou égales à 35°C avec des pointes à 39 ou 40 degrés sur le sud-Ouest. De plus, de nombreux départements sont également placés en vigilance jaune canicule.

Le préfet du Rhône et l'Agence régionale de santé (ARS) rappellent, notamment à destination des personnes vulnérables, les principaux conseils et gestes simples à adopter pour se protéger des fortes chaleurs :

- Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif

- Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras)

plusieurs fois par jour

- Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11-21 heures en cas de canicule)

- Préférez les activités sans efforts aux heures les plus chaudes

- Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le

soir et la nuit s'il fait plus frais)

- Si votre logement ne peut pas rester frais, passez plusieurs heures par jour dans un

lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée, salle rafraîchie...)

- Ne buvez pas d'alcool

- Mangez en quantité suffisante des plats légers et riches en eaux (fruits et légumes)

- Portez des vêtements légers amples et clairs et un chapeau en extérieur

- Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches, surtout les plus fragiles.