L’agresseur d’un policier à Rillieux laissé libre : un "laxisme judiciaire qui exaspère les Français" selon le député Alexandre Vincendet

L’individu qui avait frappé un policier au visage à l’aide d’une pierre ce week-end a été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire avant son procès fixé en janvier prochain.

"Cette décision illustre parfaitement le laxisme judiciaire qui exaspère les françaises et les français qui aspirent à vivre tranquillement. Ce délinquant notoire aurait dû être écroué à l'issue de sa garde à vue. La loi doit s'adapter aux violences anti-policières. Quand on s'attaque à un représentant des forces de l'ordre, il devrait être impossible d'être remis en liberté après son interpellation", a réagi Alexandre Vincendet, député LR de la 7e circonscription du Rhône et maire de Rillieux, pour encore quelques semaines.

Le patron des Républicains du Rhône glisse également un tacle à la France Insoumise qui, dans un communiqué, réclamait la suppression de la BAC et de la BST après la mort de deux individus sur le parking du Carrefour de Vénissieux, lorsque des policiers ont ouvert le feu sur leur véhicule signalé volé et qui prenait la fuite.

"Ce n'est pas en supprimant la BAC et les BST, comme le demandent les extrémistes de gauche de La France Insoumise, que l'on parviendra à rétablir l'ordre et la justice", moque Alexandre Vincendet.