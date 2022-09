Lyon, Villeurbanne, Caluire, Bron et Vénissieux : c'est le début de la ZFE 5+ !

À Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, ainsi que certains secteurs de Bron et Vénissieux délimités par le périphérique Laurent-Bonnevay, les automobilistes concernés ne pourront plus circuler. Interdiction également d’y stationner sous peine de contravention.

La Métropole de Lyon a toutefois tenté de ménager les habitants. Car l’opposition a longtemps reproché aux écologistes d’aller trop vite en besogne, alors qu’il existe un vrai déficit d’information.

C’est pour cela qu’aucune sanction ne sera prononcée contre les véhicules interdits dans la ZFE les prochains mois et de faire de la pédagogie jusqu’au 1er janvier 2023. En cas de non-respect de la réglementation lyonnaise, le montant de l’amende est de 68 euros pour les véhicules utilitaires légers et 135 euros pour les poids-lourds.

Stéphanie Vincent, sociologue au Laboratoire Aménagement Économie Transports de Lyon, nous avait pourtant déclaré que pour cette ZFE 5+, "il faut le bâton et la carotte. Toutes les études montrent que si on est que dans l'incitation, ça ne sert à rien. Et que si on est que dans la contrainte, dès qu'elle sera levée, les gens recommenceront à faire ce qu'ils faisaient avant".

Il est estimé que plus de 18 500 véhicules et près de 900 deux-roues motorisés immatriculés dans la Métropole sont concernés par les nouvelles restrictions de circulation. Des aides complémentaires à celles de l’État ont été votées pour inciter les automobilistes à passer au vélo.

Selon le niveau de revenu fiscal de référence par part du demandeur, il pourra prétendre à une aide métropolitaine de 1000 à 2000 euros pour l'achat d'une voiture électrique, hybride non-rechargeable ou essence Crit'Air 1 ou de vélos familiaux type cargos, triporteurs, longtails à assistance électrique ou mécanique. Une dernière aide de 500 euros, quel que soit le RFRP, pourra être accordé pour l'achat d'un 2 roues, tricycle ou quadricycle électrique ou d'un vélo à assistance électrique.

Sur le plan de la pollution, les écologistes annoncent qu'il est attendu de cette première étape qu'elle contribue à la réduction de 4,5% des émissions de NO2, de 5,4% des PM2,5 et 3,7% des PM10.