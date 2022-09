La Région débloque 2 millions d’euros pour soutenir le groupe Fournier

Cette aide intervient alors que le groupe Fournier, qui comprend notamment les marques Mobalpa, Hygena, Perene ou encore Delpha, compte ouvrir, en 2026, une 4ème usine en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le parc d’activités Rovaltain, près de Valence, dans la Drôme.

Cette aide se divisera en une première subvention d’1,5 million d’euros pour "accompagner les investissements du groupe" et une seconde de 500 000 euros concernant la "formation des futurs salariés".

Jusqu’à 600 emplois créés

Ce projet est estimé à 120 millions d’euros pour la société haut-savoyarde et permettra la création, dans un premier temps, de près de 200 emplois dès son lancement. Mais à terme, environ 600 personnes travailleraient dans la future usine drômoise. L'Agglomération de Valence et le Département de la Drôme participent également au projet.

Le Plan stratégique de relocalisation, doté d'1,5 milliard d'euros, est l’un des principaux chantiers du mandat de Laurent Wauquiez et a pour but de créer 30 000 emplois dans la Région. Et ce projet rentre parfaitement dans ce cadre. Le président d’Auvergne-Rhône-Alpes déclare que "ce futur site, dans la Drôme, coche toutes les cases de notre politique économique et nous sommes heureux de l’accompagner".