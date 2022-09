Marie-Charlotte Garin : "Je ne rentre pas forcément dans l’image que l’on a du député"

Devenir députée avait déjà traversé votre esprit quand vous étiez petite ?

Non ! J’ai voulu faire mes études supérieures avec cette idée un peu très idéaliste de vouloir changer le monde. Je voulais faire quelque chose qui avait un impact positif car j’ai été élevée dans une famille où on porte nos valeurs et on les incarne au quotidien. Je me suis retrouvée à Lyon où je travaillais dans l’humanitaire sur un projet contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes handicapées. C’était mon premier job après mes études. C’était passionnant ! Il se trouve qu’en même temps je me suis engagée en politique. Je n’avais pas prévu de rester à Lyon et tout ça m’a un petit peu échappé… J’avais envie d’accompagner le projet pour lequel j’avais milité au niveau local… Si on m’avait dit que j’allais terminer députée de Lyon !

Vous êtes aujourd’hui la plus jeune élue écologiste à l’Assemblée Nationale. Une étiquette dure à porter ?

J'en fais une force. Quand on dit que l'Assemblée doit représenter l'ensemble de la population, elle doit aussi représenter les jeunes. J'ai la chance d'être dans un groupe politique où l'âge n'est pas un sujet. J'essaye d'apporter mon énergie et mon dynamisme.