Bruno Bernard (Métropole de Lyon) en déplacement au Sénégal pour parler mobilités

Le président écologiste de la Métropole de Lyon doit participer aux travaux de la 18e conférence de la CODATU au Sénégal. Cette Semaine de la Mobilité Durable et du Climat rassemble les acteurs africains de la mobilité et du climat et des experts internationaux.

Bruno Bernard, qui est aussi président du Sytral, interviendra lors de la séance plénière d'ouverture de la conférence.

Par ailleurs, il profitera de son séjour africain pour rencontrer des structures sénégalaises ayant noué des partenariats avec l'agglomération lyonnaise. A l'instar de l'académie sportive Dakar Sacré Coeurs soutenue par la fondation OL ou encore le centre de formation aux métiers de l'humanitaire de Bioforce.

Enfin, Bruno Bernard effectuera une visite à la réserve de Koyli-Alpha où des associations locales reboisent et luttent contre l’avancée du désert. "Le projet de la Grande Muraille verte a pour but de stopper la désertification en plantant des arbres et en créant une mosaïque d’écosystèmes productifs sur une bande s’étendant du Sénégal à Djibouti soit près de 8 000 kilomètres et 11 pays traversés. Le projet, présenté en 2002 et officiellement lancé en 2007 par l’Union Africaine, a connu de fortes évolutions et porte aujourd’hui une emprunte plus sociale avec un objectif de créations d’emplois pour susciter une croissance verte à travers cette muraille", explique la collectivité dans un communiqué.