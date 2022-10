Lyon : l’opposition réclame une mission d'évaluation sur la Sécurité

Dans un communiqué publié ce lundi matin, plusieurs groupes d’opposition au maire de Lyon font état d’une situation inquiétante en matière de sécurité à Lyon : "Mercredi 12 octobre au soir, un policier de la Brigade Anti-Criminalité a été renversé dans le 5° arrondissement par un individu en scooter qui refusait d'obtempérer. La veille, la police était de nouveau prise à partie à La Duchère alors qu'elle procédait à l'interpellation des auteurs présumés de fusillades précédentes".

Des faits, qui pour les élus Pierre Oliver, Georges Képénékian et Yann Cucherat, "ne sont malheureusement pas isolés et […] contribuent à placer les enjeux de sécurité au cœur des préoccupations de notre ville. Ce ne sont pas les récents chiffres publiés qui peuvent paraître encourageants qui suffiront à atténuer le sentiment d'insécurité chez nos concitoyens".

Les groupes "Droite, Centre & Indépendants", "Pour Lyon" et "Progressistes et Républicains", soit les 22 élus des 3 groupes d'opposition, ont donc demandé au maire de Lyon, la création d'une Mission d'Information et d'Évaluation sur la sécurité à Lyon. "Elle pourra aborder tous les thèmes que sont la tranquillité publique, la lutte contre les rodéos, l'accidentologie, la prévention et les relations avec les partenaires que sont l'Etat ou la Métropole", assurent les signataires de la lettre.

"Premier magistrat de la ville, le Maire a une responsabilité légale en matière de tranquillité publique et la ville concourt à la sécurité des Lyonnais à travers sa police municipale et grâce à sa vidéoprotection déployée depuis 1995" rappelle notamment l’opposition. "Or l'audit sur annoncé dès le début du mandat, condition sine qua non selon l'exécutif pour tout nouveau développement de cet outil, n'est toujours pas réalisé plus de 24 mois après. Parallèlement, la Ville de Lyon peine à recruter des policiers municipaux", concluent les élus.

"Nous espérons que le Maire de Lyon et sa majorité y feront droit et qu'après la période d'instruction prévue, elle puisse être formellement créée par le Conseil municipal d'ici la fin de cette année. Composée d'élus à la proportionnelle des groupes politiques, elle aura ensuite un délai de 6 mois pour mener à bien ses travaux et rendre ses conclusions", notent enfin les groupes d’opposition à Grégory Doucet.