Assemblée régionale en visioconférence : les élus socialistes saisissent la justice

Les élus du groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate ont saisi le Tribunal Administratif de Lyon dans le cadre d’un référé-liberté. "Nous considérons en effet qu’en imposant la visioconférence, l’exécutif dévoie l’esprit de la loi 3DS encadrant, dans un contexte post-Covid, la possibilité offerte aux exécutifs locaux d’avoir recours à la dématérialisation des séances délibératives. Pour nous, en aucun cas cette possibilité peut se muer en obligation", peut-on lire dans un communiqué.



Le Juge des Référés est donc saisi "afin d’enjoindre à M. Wauquiez d’organiser les débats au sein de l’hémicycle Georges Pompidou au sein de l’Hôtel de Région pour les élus qui le souhaitent, et de façon dématérialisée pour les élus qui seraient empêchés de se déplacer", poursuit l'opposition, quelques jours après les révélations de Mediapart sur "le diner des Sommets".



Quelle que soit la décision, les élus socialistes disent vouloir "poser un acte politique fort quant aux dérives autoritaires et aux pratiques anti-démocratiques du Président Wauquiez, plus enclin à organiser des dîners somptuaires aux frais du contribuable qu’à faire vivre dans de bonnes conditions la démocratie locale".