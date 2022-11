Dans la région : une grève des autocar Planche est prévue pour la rentrée de lundi 

Une grève touche l’entreprise Keolis dans le Rhône, la Loire et l’Ain.

Il va falloir s’organiser notamment pour les parents d’élèves pour la rentrée des classes. Une grève au sein de la société Keolis est prévue pour ce lundi 7 novembre et concernera les départements du Rhône, de la Loire et de l’Ain. Les autocars Planche, qui assurent les transports scolaires entre autres, seront touchés.

Les syndicats CGT et CFDT expliquent qu’une "surcharge des journées de travail" en raison du manque de personnel, est la cause de ce mouvement.

Ces conditions de travail entraînent une "grande fatigue" et des "problèmes de santé pour les conducteurs" affirment les syndicats dans un communiqué. "Considérant ces conditions de travail, le taux horaire est beaucoup trop faible. Les salariés ont besoin d’une augmentation significative de celui-ci" terminent-ils.

Mais pour l’instant, il est impossible de déterminer l’ampleur du phénomène, les conducteurs ayant jusqu’à samedi pour préciser s’ils seront en grève ce lundi.