Pascal Pancrazio élu président de la FNAIM du Rhône

Pascal Pancrazio a été désigné à l'unanimité et devient le 14e président de la FNAIM 69. Il succèdera ainsi à Nicolas Bouscasse au 1er janvier 2023.

Pascal Pancrazio a rejoint la FNAIM en 2010 après avoir racheté un cabinet immobilier et fondé Lyon Ouest Immobilier à Charbonnières-les-Bains.

Il entend, durant les 3 prochaines années, "fédérer et appuyer la formation des adhérents autour des valeurs et compétences métiers de la FNAIM, défendre les métiers de l'immobilier et les adhérents et innoiver afin de faire face aux nouveaux défis qui se présentent".

Si son prédecesseur avait critiqué le travail de la Métropole de Lyon et notamment l'encadrement des loyers, Pascal Pancrazio veut "établir un dialogue ouvert et franc avec les pouvoirs publics, et arriver à mener des actions constructives et fructueuses pour l'ensemble des acteurs".