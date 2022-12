Champions Cup : le LOU Rugby "prêt à relever le défi" des Saracens

Les Lyonnais reçoivent les Anglais de Saracens pour le compte de la 2e journée de poule de Champions Cup. Une rencontre qui débutera à 16h15 au Matmut Stadium de Gerland.

Une semaine après leur défaite en Afrique du Sud face au Blue Bulls, 42-36, les Rouge et Noir entendent cette fois faire un match plein pour tenir la dragée haute à une équipe encore invaincue depuis le début de la saison. "C'est un grand nom, une grande équipe. On est tous impatient de les affronter", a assuré Xavier Mignot en conférence de presse d'avant-match.

Après un véritable trou d'air de 20 minutes qui leur a coûté le match la semaine dernière, les rugbymen lyonnais entendent ne pas reproduire les mêmes erreurs : "La Champions Cup, ça se joue sur des détails. On va se focaliser et corriger la défense, car prendre six essais, c'est beaucoup trop. Et on va essayer de ne pas avoir de trou d'air. On peut aussi s'appuyer sur ce point positif, malgré notre mauvaise entame, on a su revenir dans le match", insiste l'ailier du LOU.

Si le voyage en Afrique du Sud a coûté des points aux Lyonnais, il a malgré tout fait du bien au groupe, qui a profité "d'une bouffée de soleil et de vitamine D", selon Xavier Mignot, qui se dit "prêt à relever le défi" de samedi.

"C'est sûr que si on fait une performance contre Saracens, ça nous aiderait à mieux aborder la suite. Ils sont invaincus, les battre nous aiderait pour le Top 14", a de son côté affirmé l'entraineur des arrières, Kendrick Lynn.

Car c'est un autre choc qui se profilera ensuite. Le LOU se déplacera à Toulon le 22 décembre pour le compte de la 13e journée de championnat.

F.L.