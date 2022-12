Le port de Gerland et ses véhicules bientôt concernés par la ZFE ? Le conseil municipal de Lyon en rêve

Car au 1er janvier, les contrôles et les contraventions débuteront pour les véhicules Crit’Air 5. On apprenait notamment que seulement dix personnes avaient sollicité les aides de la Métropole pour changer de véhicule.

Ce jeudi, le conseil municipal de Lyon se penchera à son tour sur la Zone à faibles émissions. Les élus proposeront notamment de mettre fin à deux exceptions. Le quartier de Saint-Rambert (9e arrondissement), exclu jusqu'à présent de la ZFE, doit intégrer le périmètre élargi selon la Ville. Cette dernière souhaite aussi travailler et ouvrir le dialogue avec le port de Gerland (7e arrondissement), autre secteur non compris dans la ZFE, pour que ses entreprises et ses véhicules imposants s’adaptent et fassent des efforts.

"Pour protéger les populations et repasser sous le seuil des valeurs limites européennes (en termes de pollution ndlr), il est nécessaire de mettre en oeuvre des mesures plus ambitieuses à l’encontre des véhicules les plus polluants et notamment les véhicules diesel", se justifie l’exécutif vert.

Ce dernier proposera également à la Métropole de Lyon d’inclure les vélos pliants, "particulièrement efficaces en matière d’intermodalité train-vélo", dans la liste des véhicules pouvant disposer d’aides à l'achat, aux côtés par exemple des vélos cargos ou des voitures électriques.