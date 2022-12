Une manifestation ce samedi à Lyon pour le retrait de la loi immigration

"L’objectif est toujours le même : criminaliser toujours plus les personnes exilées", dénoncent plusieurs associations. C’est la raison pour laquelle une manifestation est prévue ce samedi après-midi afin de demander le retrait de la loi immigration. Le rendez-vous est donné à 14h30 sur la place Bellecour.

Parmi les mesures prévues dans la loi immigration, on retrouve des titres de séjours pour les "métiers en tension", une réforme du système d’asile ou encore l’expulsion des "étrangers délinquants".

Ce sont en tout une trentaine d’associations, de collectifs et de partis politiques qui appellent à se mobiliser ce samedi pour le retrait de ce projet de loi à la veille de la journée internationale des migrants. Ils exigeront à l'inverse "des papiers pour tous", la "fermeture du 1er et du 2e CRA de Saint-Exupéry", "l'arrêt des expulsions de squats" et le "droit au logement pour tous".