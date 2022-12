LOU-Saracens : des détails offrent la victoire aux Anglais en Champions Cup (20-28)

En Afrique du Sud, les Rouge et Noir étaient passés tout proche de la correction, mais avaient opéré une remontée efficace pour amoindrir l’écart.

Ce samedi, Xavier Garbajosa espérait évidemment un scénario différent au Matmut Stadium de Gerland contre les Saracens.

Ce sont bien les Anglais qui ouvraient la marque à la 14e minute, avec un essai de Jamie George. Puis un deuxième à la 21e par Ben Earl.

Le LOU voyait son adversaire s’envoler au tableau d’affichage devant près de 14 000 spectateurs. Le moment idéal choisi par Hamza Kaabèche à la 28e pour inscrire un premier essai tout en puissance (5-15) et un autre cinq minutes plus tard (10-15). Défaillants au pied, les Lyonnais manquaient l’occasion de recoller au score.

Dès le retour des vestiaires, Fletcher Smith donnait l’avantage aux siens avec un essai transformé par ses soins (17-15).

Mais les Sarries ont de l’expérience à revendre. A la 55e, un contre conclu à toute vitesse par Sean Maitland crucifiait la défense rhodanienne (17-22). Deux pénalités de plus et la formation anglaise se mettait à l’abri jusqu’à la fin de la rencontre, malgré le carton rouge reçu par Alec Clarey pour plaquage dangereux. Score final : (20-28). Et pas de bonus défensif pour les Lyonnais !

Bilan mitigé de ces deux premières journées de Champions Cup puisque le LOU n’a pas été ridicule. Mais les détails font parfois très mal en rugby. Retour désormais sur le Top 14 avec un déplacement très attendu jeudi prochain à Toulon.