Hausse de la taxe foncière à Lyon : "Une gestion incompréhensible des finances publiques" selon Yann Cucherat

Dans un communiqué ce lundi, les élus du groupe "Pour Lyon" condamnent le choix de Grégory Doucet. Selon Yann Cucherat, président du groupe, "il fallait s’y attendre au regard de la gestion incompréhensible des finances publiques".

Pour les élus d’opposition, il s’agit d’une "injustice sociale de reporter sur les Lyonnais le poids de leurs choix financiers". Pour autant, personne ne se dit surpris : "Dès le début, notre groupe alertait sur des orientations budgétaires déraisonnées de l’exécutif municipal." Ils rappellent par ailleurs que Grégory Doucet ne prévoyait "pas de hausse d’impôt durant ce mandat".

Mais le plus dur reste à venir pour Yann Cucherat : "Les dérives de cette majorité sont de plus en plus visibles et ne pourront bientôt plus être cachées par des effets de communication." Ainsi, il invite les Lyonnais "à en prendre la mesure".