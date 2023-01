Section Paloise-LOU : les Rouge et Noir doivent se relancer

Cinq défaites en cinq matchs au mois de décembre, tel est le bilan des hommes de Xavier Garbajosa. Si l’heure n’est pas à la panique, les joueurs du LOU-Rugby doivent rebondir dès ce samedi à 17h, où ils affrontent la Section Paloise à Pau.

"Nous sommes dans une situation compliquée, très compliquée". Ce sont les mots clairs et nets de Connie Basson, technicien au sein du staff du LOU Rugby durant la conférence de presse d’avant-match de la 15ème journée de TOP 14.

Les joueurs "se sont dit les choses", après la défaite contre Brive à domicile, confie le joueur du LOU Thibaut Regard. Et pour cause. Après cette dernière défaite contre les Brivistes le 31 décembre, les Lyonnais sont dans le dur. Aucune victoire durant le mois de décembre en 5 matchs : trois défaites en TOP 14, deux en Coupe d’Europe. Alors 6ème lors de la 12ème journée, les Rouge et Noir ont dégringolé à la 9ème place depuis. Ils sont ainsi plus proches de la 12ème place que de la 7ème.

Mais pour Connie Basson, "on ne frappe pas un enfant qui pleure", résume-t-il. Avant d’ajouter : "on va s’en sortir, je n’ai aucun souci là-dessus". Malgré la "spirale négative", les joueurs sont persuadés d’avoir les moyens de s’en sortir, à l’image de Thibaut Regard : "Si l’on arrive à retrouver cette envie, cette agressivité d’entrée, je pense qu’on peut retrouver notre confiance. Si l’on donne tout, la victoire sera au bout" termine-t-il.

Les joueurs du LOU Rugby ont l’occasion d’inverser la vapeur dès ce samedi. Ils se déplacent à Pau pour y affronter la Section Paloise, à 17h.