Grève contre la réforme des retraites : à quoi faut-il s’attendre ce jeudi à Lyon et dans le Rhône ?

C’est un jeudi au ralenti qui se prépare dans toute la France. Les syndicats appellent à l’unanimité à la grève ce jeudi pour protester contre la réforme des retraites annoncée par la Première ministre, Elisabeth Borne, le 10 janvier avec notamment au bout le recul de l’âge légal de départ à 64 ans.

Les perturbations seront par conséquent nombreuses à commencer dans le secteur de l’éducation. Selon le syndicat SNUDI FO, 75% des enseignants seront mobilisés ce jeudi contre la réforme des retraites. Les restaurants de 154 écoles de Lyon seront également fermés.

Du côté des transports, des difficultés sont aussi à noter ce jeudi. Pas de TCL avant 5h du matin et après 20h30, des lignes de bus à l’arrêt et des fréquences allégées des trams et des métros. Le détail est à retrouver ici.

Sur les rails, comptez seulement 1 TER sur 10 et 1 TGV sur 3 sur l’axe Sud-Est. La grève sera également suivie chez les contrôleurs aériens.

La manifestation lyonnaise contre la réforme des retraites partira à 11h de la Manufacture des Tabacs direction la place Bellecour. Un rassemblement qui s’annonce particulièrement suivi mais surtout placé sous haute surveillance. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a fait savoir que près de 10 000 policiers et gendarmes seraient mobilisés dans toute la France à l’occasion de cette première journée d’action ce jeudi.