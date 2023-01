Pollution aux perfluorés : "Favorable à une enquête épidémiologique au sud de Lyon"

Plus d'un an après la révélation de la pollution aux PFAS dans le secteur de Pierre-Bénite, la préfecture du Rhône a annoncé qu'il était recommandé de ne plus manger d'oeufs et de volailles produits dans cette zone.

Pour Jean-Louis Peillon de Générations Futures, ce n'est "pas surprenant car les perfluorés s’infiltrent partout".

"Lyon est la capitale de la chimie, automatiquement il y a une très grosse pollution. (...) Les sols sont infectés de produits rejetés. Ça duré 50 ans sur la région de Pierre-Bénite, on n’était pas vraiment conscient des dangers des perfluorés", poursuit-il.

Jean-Louis Peillon se dit "favorable à ce que Santé Publique France intervienne très rapidement" pour réaliser une enquête épidémiologique de la population concernée, car il recense des témoignages inquiétants de cancers du foie, des testicules, de présence de perturbateurs endocriniens...

"Ce n’est pas aussi simple que l’amiante. Et le combat contre l’amiante a duré", poursuit-il.

00:00 Oeufs d’Oullins

01:28 Origine des PFAS

02:37 Dépollution des sols

04:16 Plan PFAS

05:45 Réponse de la Métropole

06:32 Suites