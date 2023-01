Mouvement contre la réforme des retraites : le détail des perturbations TCL pour ce mardi

Et comme toujours, le réseau TCL ne fonctionnera pas à 100%. Keolis a annoncé ce dimanche soir le détail des perturbations à prévoir.

Premier problème : les tramways et métros ne fonctionneront qu’entre 5h et 20h30. Et cela pourrait avoir des conséquences sur la mise en service du métro le lendemain, mercredi matin.

Métros :

- La ligne A circulera avec une fréquence de 4 min (jusqu’à 3min30 en heures de pointe)

- La ligne B ne circulera pas – Des bus relais circuleront de 5h à 20h30 avec une fréquence de 10 minutes entre Gare d’Oullins et Jean-Macé

- La ligne C circulera normalement

- La ligne D circulera avec une fréquence de 3 minutes

Tramways :

- La ligne T1 circulera avec une fréquence de 10 à 15 minutes

- La ligne T2 circulera avec une fréquence de 10 à 15 minutes

- La ligne T3 circulera avec une fréquence de 15 à 22 minutes

- La ligne T4 circulera avec une fréquence de 15 minutes

- La ligne T5 circulera avec une fréquence de 20 à 25 minutes

- La ligne T6 circulera avec une fréquence de 15 à 20 minutes

- La ligne T7 ne circulera pas

Funiculaires :

La ligne F1 ne circulera pas

La ligne F2 circulera normalement

Bus :

Les lignes suivantes circuleront avec une fréquence allégée : C1, C3, C5, C9, C11, C13, C15, C17, C18, C19, C20, C21, C24, C26, 2, 3, 8, 9, 10, 10E, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 37, 40, 43, 45, 46, 49, 52, 60, 62, 65, 68, 69, 73, 79, 80, 85, 86, 90, N100

Les lignes suivantes ne circuleront pas : C6E, C15E, 7, 14, 15E, 16, 17, 34, 50, 50E, 57, 67, 76, 78, 81, 95, S1, S4, S9, S11, S12, Zi8