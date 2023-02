Stade Rochelais-LOU : "Si on n’est pas dans le combat, ça va être compliqué"

Ce sera l’occasion ou jamais de sortir les crocs. Actuellement 7e au classement, les Lyonnais ne sont qu’à deux petits points du podium dont la 3e place est justement occupée par La Rochelle. Pourtant, les deux équipes ont exactement le même bilan, à savoir neuf victoires et sept défaites. Seule différence, les Jaune et Noir ont obtenu deux bonus supplémentaires.

Lyon a tout de même de sacrés arguments puisqu’il s’agit de l’une des cinq meilleures attaques du championnat avec 384 points marqués. A contrario, les Rouge et Noir sont aussi parmi les pires défenses du TOP14.

"Prendre des points partout, à chaque fois"

Le déplacement à La Rochelle s’annonce donc comme un vrai test pour les hommes de Xavier Garbajosa. Pour le talonneur Guillaume Marchand, la victoire est envisageable mais ne sera pas simple : "C’est une équipe qui est très dense et qui va nous attendre devant mais on va essayer de répondre présent." Alors que la deuxième partie de saison est déjà entamée, un objectif se dessine : "Tout va compter. L’objectif va être d’accrocher au moins une sixième place."

Après un mois de décembre cauchemardesque, cinq défaites en cinq matchs, Lyon a eu un mois de janvier plus rassurant avec trois victoires en quatre matchs. Guillaume Marchand espère donc "enchaîner les bonnes performances".

Du côté de Xavier Garbajosa, il sent du positif dans son effectif : "Il y a du mieux parce que nos derniers matchs sur les entames sont bons. On a plus de pragmatisme, d’efficacité." S’il préfère regarder de l’avant, la défaite cruelle contre Brive (27-30) a tout de même eu son importance : "Le match nous a fait mal, c’est certain mais peut-être que c’était un mal pour un bien pour prendre conscience de nos limites."

Depuis le début de la saison, le Stade Rochelais n’a connu que deux défaites à domicile et Xavier Garbajosa sait que le match sera difficile : "Si on n’est pas dans le combat, dans l’engagement, ça va être compliqué." A partir de maintenant, l’essentiel est de "prendre des points partout, à chaque fois".

D’autant plus que les Lyonnais devront faire sans Félix Lambey, Thibault Regard, Hamza Kaabeche et Maxime Gouzou qui sont blessés. Concernant Killian Geraci et Vivien Devisme, bien qu’ils se remettent de leurs blessures, ils ne seront pas sur la feuille de match.

A.C.