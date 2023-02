Dans la région : les centres hospitaliers "Val Rhône" et "Rhône Centre" vont fusionner en mars

Cette union va permettre de développer et renforcer les coopérations déjà en place entre les établissements de Vienne, Givors et les HCL sur les spécialités de court séjour d’urgence. De plus, cela "confortera la sécurité et la qualité des soins en tous points du territoire couvert" selon Jean-Yves Grall, directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Auvergne Rhône-Alpes.

Dans un communiqué de presse de ce jeudi, trois enjeux ont été dessinés par l’ARS à savoir de répondre aux besoins de santé de la population avec des soins formalisés et protocolisés, de renforcer l’attractivité vis-à-vis des professionnels soignants et médicaux et de rechercher une meilleure efficience et une plus grande performance.

Réparti en Isère, dans le Rhône et la Loire, ce groupement hospitalier de territoire (GHT) s’est fait naturellement : "L’évolution de la démographie médicale rend nécessaire de mieux structurer les liens entre les établissements."

Ce GHT est désormais composé de neuf établissements dont les HCL de Lyon, les centres hospitaliers du Mont d’Or à Albigny-sur-Saône, de Neuville-sur-Saône et de Sainte-Foy-lès-Lyon, les centres hospitaliers de Vienne, de Givors, de Beaurepaire, de Condrieu et du Pilat rhodanien. Sur ces différents secteurs, le GHT couvre environ deux millions de personnes.