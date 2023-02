Huit mois de prison après avoir menacé de mort un agent SNCF à Villefranche-sur-Saône 

L’agresseur, un jeune homme de 18 ans, avait menacé de mort un agent SNCF à la gare de Villefranche-sur-Saône le 27 janvier dernier.

Après avoir coupé la file d’attente, le jeune homme de 18 ans, estimant qu’il n’avait pas obtenu des renseignements de qualité de la part de l’agent SNCF en poste, a menacé de mort ce dernier. Il a même frappé sa tête contre la vitre le séparant de sa victime et voulait l’attendre à la fin de son service pour régler ses comptes, rapporte Le Progrès.

La victime a appelé les agents de la sûreté ferroviaire et a fermé la grille de son guichet. Finalement interpellé, le jeune homme a affirmé, lors de l’audience en comparution immédiate, qu’il buvait et fumait depuis son plus jeune âge et ne se souvenait plus des faits qu’ils lui étaient reprochés.

L’avocat de la victime a mis en avant le choc que cette expérience a provoqué chez son client, tandis que la défense a proposé qu’un régime de semi-liberté soit accordé au prévenu pour ne pas l’isoler davantage qu’il ne l’est déjà.

Le suspect a été condamné à 8 mois de prison, dont 2 mois de sursis probatoire et une interdiction de se rendre à la gare de Villefranche-sur-Saône.