Piétonnisation de la Presqu’île à Lyon : l’opposition demande une concertation plus sérieuse

Même si les élus Progressistes sont aussi pour la piétonnisation, ils considèrent que cela doit se faire avec les principaux concernés, notamment les riverains et commerçants. En 2019, des premières expérimentations ont eu lieu et ont démontré qu’il fallait "adapter les scénarios et prendre en compte leurs incidences sur les transports en commun, la sécurité, l’activité commerciale et plus généralement sur le quotidien des habitants".

Une nouvelle phase de concertation vient de s’achever mais une quinzaine d’associations locales en dénoncent les modalités et conclusions. Pour David Kimelfeld et Georges Képénékian, respectivement président des Progressistes à la Métropole de Lyon et président du groupe à la Ville de Lyon, les élus écologistes doivent prendre ces retours en considération.

Enfin, les Progressistes considèrent que ce projet doit encore être réfléchi avant d’aboutir : "Quelle qu’en soit la durée, l’essentiel avant tout est que cette piétonnisation soit une réussite."