L'invitée de l'Eco de Lyon : Astrid Faure (Editions En Cavale)

Ce mercredi, Astrid Faure, co-fondatrice des éditions En Cavale (www.en-cavale.fr), est interrogée sur les dangers du temps d'écran passé par les enfants et les jeux d'enquête qu'elle a lancé pour les décrocher de Netflix ou de leur téléphone.

Elle revient sur la nécessité de décrocher les enfants des écrans en leur "apportant une alternative de divertissement intelligente". Car il est prouvé par des études que la surexposition peut entraîner des pathologies comme des troubles DYS et problèmes psychologiques.

Avec ses jeux de l'Académie des enfants-espions, les éditions En Cavale, basées à Lyon, ont déjà plus de 35 000 abonnés en France et affichent désormais un chiffre d'affaires d'un million d'euros. Astrid Faure a récemment réalisé une levée de fonds d'1,4 million d'euros avec l'objectif "d'aller plus vite et plus loin, porter le message de notre ambition". Quid de l'avenir ? Les jeux d'enquête pourraient bien s'ouvrir aux adultes...

